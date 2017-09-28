 البدء بتهيئة أول مواقف لسيارات النساء في تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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البدء بتهيئة أول مواقف لسيارات النساء في تبوك

البدء بتهيئة أول مواقف لسيارات النساء في تبوك
المناطق - تبوك - علي العميري

بدأ في منطقة تبوك اليوم الخميس التهيئة لأول مواقف خاصة بالمراجعات لمكتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وذلك بعد الامر السامي الكريم بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.
وأصدر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك محمد بن عبدالله الحربي تعليماته بالبدء اعتباراً من الیوم الخميس بإعداد المخططات اللازمة لتھیئة مواقف خاصة للمراجعات .

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