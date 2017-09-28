 تعليم تبوك يدعو منسوبيه للمشاركة في أعمال التعداد السكاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك يدعو منسوبيه للمشاركة في أعمال التعداد السكاني

تعليم تبوك يدعو منسوبيه للمشاركة في أعمال التعداد السكاني
المناطق - تبوك - تهاني الجهني

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك منسوبيها الراغبين إلى المشاركة في الأعمال الميدانية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في منطقة تبوك لعام 1439هـ.
جاء ذلك في تعميم وجهته الإدارة إلى المدارس كافة ومكاتب التعليم بالمحافظات وأوضحت من خلاله أن على الراغبين في المشاركة سرعة التقدم لفرع الهيئة العامة للإحصاء بحي المروج “أ ” في مدينة تبوك وفِي مكاتب التعليم لمحافظات المنطقة مع إرفاق الخبرات السابقة في الأعمال الإحصائية  ويستثنى من الترشيح جميع المكلفين في الفترة المسائية وأكد التعميم على تسخير الإمكانيات كافة للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة للاستفادة منها في أعمال التخطيط والتنمية.
وكان المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري قد التقى بمدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة تبوك عماد بن فهد العريفي بمكتبه في الإدارة يوم أمس وتناول اللقاء سبل التعاون بين الجانبين لدعم وتعزيز أهداف هذا المشروع الوطني

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