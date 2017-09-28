 تعليم تبوك يواصل تأهيل معلمات التربية البدنية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك يواصل تأهيل معلمات التربية البدنية 

تعليم تبوك يواصل تأهيل معلمات التربية البدنية 
المناطق - تبوك - منى الريس

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة نشاط الطالبات تأهيل المعلمات المرشحات لتطبيق برنامج التربية البدنية الذي أقرته وزارة التعليم ضمن اليوم الدراسي بمدارس البنات لهذا العام .

وأوضحت مشرفة البرنامج بتعليم تبوك مريم البلوي أن إدارة نشاط الطالبات أطلقت الأسبوع الماضي برنامج  تأهيل معلمات التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات في تخصصات التربية الأسرية والاقتصاد المنزلي والمرشدة الصحية أو من ترغب في ذلك وفقا لشروط منها توفر اللياقة البدنية والصحية والجسدية.

وأضافت مشرفة البرنامج  أن برنامج التأهيل استهدف المعلمات المرشحات لتطبيق البرنامج من خلال خمس مجموعات ضمت كل مجموعة 30 معلمة من جميع المراحل كما استهدف مشرفات النشاط من مكاتب التعليم في المحافظات ومشرفة من كل من رياض الأطفال وتعليم الكبيرات والتربية الخاصة،  ويهدف ذلك إلى تزويدهن  بالمعارف والمفاهيم الأساسية لبرنامج التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات وآلية التنفيذ والمتابعة،  حيث تبدأ المعلمة التطبيق فور الحصول على البرنامج التدريبي على أن يستكمل تطبيق البرنامج في جميع مدارس تبوك ومحافظاتها  لجميع المراحل ورياض الأطفال وتعليم الكبيرات والتربية الخاصة بداية الشهر المقبل ، مشيرة إلى أن مرحلة التطبيق هذا العام ستكون لمدة عشر دقائق من وقت الإذاعة المدرسية في الاصطفاف الصباحي ، وكذلك في ساعة النشاط اليومية من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع تمهيدا لمرحلة  التمكين  بمنهج دراسي وحصة دراسية تدرج في الخطة الدراسية للعام المقبل.

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