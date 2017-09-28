تعليم الخرج يعلن توفر عدد من الوظائف في مدارس البنات

أعلنت ادارة التعليم بمحافظة الخرج عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة على لائحة ” المستخدمين ” والتي ترغب التعيين عليها في مدارس البنات وفقاً للشروط التالية :

١- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية .

٢- أن لا يقل عمر المتقدمة عن (٢٠) سنه ولا يزيد عن (٤٥) عاماً .

٣- أن تكون المتقدمة مسجلة في برنامج الخدمة المدنية ” ساعد ”

٤- أن تجتاز الفحص الطبي .

٥- أن تجتاز القراءة والكتابة .

٦- ألا تكون متقاعده من وظيفة حكومية أو تأمينات إجتماعية وغير مشمولة بالضمان الإجتماعي .

٧- أن تجتاز المقابلة الشخصية .

٨- لا ينظر للطلبات السابقة لهذا الإعلان وكذلك الطلبات التي ترد بعد نهاية الفترة المحددة .

فعلى من تطبق عليها الشروط التي سبق ذكرها وترغب بالتقدم على تلك الوظيفة التوجه للشؤون الإدارية ” للبنات ” مصطحبين معهم ما يلي :-

أ – برنت من نظام ” ساعد ” .

ب – صورة من الهوية الوطنية ” مكبرة وواضحة ” .

جـ – صورة من المؤهل .

وذلك خلال الفترة من يوم الأحد القادم الموافق ١١ محرم ١٤٣٩هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٥ محرم ١٤٣٩هـ