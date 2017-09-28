 تعليم الخرج يعلن توفر عدد من الوظائف في مدارس البنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم الخرج يعلن توفر عدد من الوظائف في مدارس البنات

تعليم الخرج يعلن توفر عدد من الوظائف في مدارس البنات
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

أعلنت ادارة التعليم بمحافظة الخرج  عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة على لائحة ” المستخدمين ” والتي ترغب التعيين عليها في مدارس البنات وفقاً للشروط التالية :
١- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية .
٢- أن لا يقل عمر المتقدمة عن (٢٠) سنه ولا يزيد عن (٤٥) عاماً .
٣- أن تكون المتقدمة مسجلة في برنامج الخدمة المدنية ” ساعد ”
٤- أن تجتاز الفحص الطبي .
٥- أن تجتاز القراءة والكتابة .
٦- ألا تكون متقاعده من وظيفة حكومية أو تأمينات إجتماعية وغير مشمولة بالضمان الإجتماعي .
٧- أن تجتاز المقابلة الشخصية .
٨- لا ينظر للطلبات السابقة لهذا الإعلان وكذلك الطلبات التي ترد بعد نهاية الفترة المحددة .
فعلى من تطبق عليها الشروط التي سبق ذكرها وترغب بالتقدم على تلك الوظيفة التوجه للشؤون الإدارية ” للبنات ” مصطحبين معهم ما يلي :-
أ – برنت من نظام ” ساعد ” .
ب – صورة من الهوية الوطنية ” مكبرة وواضحة ” .
جـ – صورة من المؤهل .
وذلك خلال الفترة من يوم الأحد القادم الموافق ١١ محرم ١٤٣٩هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٥ محرم ١٤٣٩هـ

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