أعلنت ادارة التعليم بمحافظة الخرج عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة على لائحة ” المستخدمين ” والتي ترغب التعيين عليها في مدارس البنات وفقاً للشروط التالية :
١- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية .
٢- أن لا يقل عمر المتقدمة عن (٢٠) سنه ولا يزيد عن (٤٥) عاماً .
٣- أن تكون المتقدمة مسجلة في برنامج الخدمة المدنية ” ساعد ”
٤- أن تجتاز الفحص الطبي .
٥- أن تجتاز القراءة والكتابة .
٦- ألا تكون متقاعده من وظيفة حكومية أو تأمينات إجتماعية وغير مشمولة بالضمان الإجتماعي .
٧- أن تجتاز المقابلة الشخصية .
٨- لا ينظر للطلبات السابقة لهذا الإعلان وكذلك الطلبات التي ترد بعد نهاية الفترة المحددة .
فعلى من تطبق عليها الشروط التي سبق ذكرها وترغب بالتقدم على تلك الوظيفة التوجه للشؤون الإدارية ” للبنات ” مصطحبين معهم ما يلي :-
أ – برنت من نظام ” ساعد ” .
ب – صورة من الهوية الوطنية ” مكبرة وواضحة ” .
جـ – صورة من المؤهل .
وذلك خلال الفترة من يوم الأحد القادم الموافق ١١ محرم ١٤٣٩هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٥ محرم ١٤٣٩هـ
تعليم الخرج يعلن توفر عدد من الوظائف في مدارس البنات
أعلنت ادارة التعليم بمحافظة الخرج عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة على لائحة ” المستخدمين ” والتي ترغب التعيين عليها في مدارس البنات وفقاً للشروط التالية :
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