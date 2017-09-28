 نيابةً عن مدير تعليم حائل قائد مدرسة طارق بن زياد بجبة وقائد النادي الموسمي يكرمان مشرفو النادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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نيابةً عن مدير تعليم حائل قائد مدرسة طارق بن زياد بجبة وقائد النادي الموسمي يكرمان مشرفو النادي

نيابةً عن مدير تعليم حائل قائد مدرسة طارق بن زياد بجبة وقائد النادي الموسمي يكرمان مشرفو النادي
المناطق - حائل

كرم الأستاذ نايف عبدالله الثليج قائد مدرسة طارق بن زياد بجبة والأستاذ احمد خلف السحيمان قائد النادي الموسمي بمدرسة طارق بن زياد بجبة، مشرفو النادي الموسمي بجبة أحمد خلف الرويق وناصر خميس الثويني وفهد محمد الضيف الله وعبدالرحمن خميس الرويق وذلك بالنيابة عن سعادة مدير تعليم حائل الدكتور يوسف الثويني.

الجدير بالذكر إن النادي الموسمي بمدرسة طارق بن زياد بجبة حصل على المركز الأول على مستوى منطقة حائل بالمسار التطوعي، وتم تكريم السحيمان قائد النادي من قبل مدير تعليم حائل.

ورفع الأستاذ نايف الثليج والأستاذ أحمد السحيمان.. خالص شكرهما وتقديرهما لسعادة مدير تعليم حائل الدكتور يوسف الثويني على دعمه للعملية التعليمية والتربوية وكذلك الجهود التي يبذلها في سبيل الارتقاء بمستوى الطلاب وهذا ما لمسناه من تشجيع مستمر من قبله.

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