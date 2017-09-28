غرفة الأحساء تصدر عددًا خاصًا من (الأحساء) بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة

أصدرت غرفة الأحساء عددًا خاصًا من مجلتها الرائدة (الأحساء) بمناسبة احتفالات المملكة باليوم الوطني السابع والثمانين، اشتمل على عدد من التقارير والموضوعات والمقالات الوطنية، بالإضافة إلى الأخبار والتغطيات الخاصة والتحقيقات والمحطات المتحركة والأبواب الثابتة.

وجاء العدد الجديد الذي يحمل الرقم (133) بغلاف مميز حمل صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على خلفية بلون أخضر وموشحه بعلم المملكة، وتضمن تقريرًا موسعًا ضم كلمات خاصة بمناسبة اليوم الوطني لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ثمّنوا فيها ما حققته المملكة من تطور ونمو وانجازات تنموية ونهضة شاملة، مقدمّين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، – حفظهم الله – وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل وقطاعات الأعمال كافة.

واحتوى العدد الذي جاء في تصميم وإخراج جميل ومحتوى تحريري متنوّع العديد من الموضوعات والتغطيات المصورة وعدة لقاءات مع رجال أعمال ورؤساء ومدراء شركات عن أهم الإنجازات التي تحققت على أرض المملكة خلال العهد الزاهر الميمون، إضافة إلى عدد من المقالات الوطنية الأخرى بمناسبة اليوم الوطني المجيد اضافة إلى بعض المقالات المتخصصة في مجالات الاقتصاد والإدارة وصفحات “سيدات في العمل” وباب “عدسة” الذي يعرض صورًا فوتوغرافية من الأحساء.

وفي باب “مبادرات” رصد العدد في تغطية واسعة تجربة مبادرة وطنية نوعية تواكب رؤية المملكة 2030، هي برنامج “تسعة أعشار” الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مؤخرًا، تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف دفع عجلة نمو الأعمال، وإفساح المجال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأخذ زمام المبادرة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وتناول العدد في تحقيق موسّع محاولة للإجابة على سؤال حول مستقبل التطبيقات التجارية للطائرات دون طيّار في سماء العالم ودنيا الأعمال، كاشفًا أن معدل النمو السنوي المركب لسوق الطائرات دون طيّار التجاري وصل إلى نسبة 19 بالمئة وأن مستقبل كثير من القطاعات الاقتصادية العالمية سيتشكل من جديد عن طريق الطائرات دون طيّار، متوقّعًا أن يصل سوقها العالمي إلى 127 مليار دولار أمريكي بحلول 2020.

وفي جانب مشاركات الغرفة في الفعاليات العامة الهادفة إلى نشر مفهوم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على الدخول إلى عالم الأعمال، تضمن العدد تغطية توثيقية موسعة لمشاركتها في ملتقى “بيبان” الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في الرياض مؤخرًا، بهدف فتح آفاق جديدة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتسهيل إجراءاتها.

كما تضمن العدد دراسات وتقارير متنوعة من بينها تقرير عن أهم استراتيجيات للشركات لتجاوز أزمات أمن المعلومات وتقرير حول التحديات الحالية التي تواجه شركات التأمين الإسلامية في المملكة والخليج والعالم وكذلك تقرير حول فوائد ومخاطر التطبيقات الطبية بالهواتف الذكية بالإضافة إلى أبواب محيط الغرفة وآفاق تنموية واقتصاد وصحة وتقنيات والعودة إلى المدارس وتوعية.

وفي لفتة جميلة احتوى العدد كذلك على كلمات موجزة لرئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء السابق وأعضاء المجلس السابقين في الدورة التاسعة للغرفة أبدوا فيها اعتزازهم وفخرهم بالذكرى السنوية لليوم الوطني الـ 87 المجيد لمملكتنا الغالية، مقدّمين التهاني لمجلس الإدارة الجديد في دورته العاشرة ونيله ثقة الناخبين مباركيّن له انطلاقته القوية وتدشين أعماله بالتزامن مع أيام ذكرى اليوم الوطني المجيد.