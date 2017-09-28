10 آلاف يشاركون في احتفائية الوطن على ضفاف ” شاطئ سلوى “

تحت شعار “رؤية وطن” احتفت بلدية سلوى التابعة لامانة الاحساء بالشراكة مع المجلس البلدي وبمشاركة القطاع الحكومي والعسكري باليوم الوطني الـ 87 للمملكة ، بحضور محافظ العديد ناصر بن سعيد القحطاني ومدراء القطاعات الحكومية في المحافظة من ضباط وافراد ومدنيين و رؤساء مراكز المحافظة ، وأهالي وأعيان المحافظة وذلك على كورنيش شاطئ سلوى.

واشار رئيس بلدية سلوى جهز العضيلة الى ان الاحتفائية شهدت مشاركة حوالي 10 آلاف مواطن ومقيم ، وسط إقامة العديد من الفعاليات لمختلف شرائح المجتمع ، اضافةً الى الفلكلورات الوطنية والمسابقات والجوائز ، وكذلك عرض الاوبريت الوطني وعروض الخفه البصرية وعرض مسرحي ، عطفاً على مشاركة الاسر المنتجة في الاحتفائية ، فيمادشنت بلدية سلوى سارية العلم السعودي تزامناً مع مناسبة الوطن الغالي.