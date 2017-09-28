 10 آلاف يشاركون في احتفائية الوطن على ضفاف ” شاطئ سلوى “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

10 آلاف يشاركون في احتفائية الوطن على ضفاف ” شاطئ سلوى “ نيابةً عن مدير تعليم حائل قائد مدرسة طارق بن زياد بجبة وقائد النادي الموسمي يكرمان مشرفو النادي وزير النقل يدشن منصة “وصل” الإلكترونية تعليم الخرج يعلن توفر عدد من الوظائف في مدارس البنات تعليم تبوك يواصل تأهيل معلمات التربية البدنية  تعليم تبوك يدعو منسوبيه للمشاركة في أعمال التعداد السكاني البدء بتهيئة أول مواقف لسيارات النساء في تبوك تعليم حفر الباطن ينظم حفل الأهالي باليوم الوطني 87 بالملاعب المجمعة “الهيئة” توقع عقد رخصة قيادة العمل الميداني مع “قياس” تكليف الأستاذة فوزية عبد الرحمن الجهني مديرةً لإدارة تعليم الكبيرات إدارة الإشراف التربوي بنات تعقد اللقاء الأول لمشرفات العلوم تعليم الباحة ينهي استعداده لاستضافة برنامج توظيف مهارات (فطن) في المقررات الدراسية

10 آلاف يشاركون في احتفائية الوطن على ضفاف ” شاطئ سلوى “

10 آلاف يشاركون في احتفائية الوطن على ضفاف ” شاطئ سلوى “
المناطق - الأحساء

تحت شعار “رؤية وطن” احتفت بلدية سلوى التابعة لامانة الاحساء بالشراكة مع المجلس البلدي وبمشاركة القطاع الحكومي والعسكري باليوم الوطني الـ 87 للمملكة ، بحضور محافظ العديد ناصر بن سعيد القحطاني ومدراء القطاعات الحكومية في المحافظة من ضباط وافراد ومدنيين و رؤساء مراكز المحافظة ، وأهالي  وأعيان المحافظة وذلك على كورنيش شاطئ سلوى.
واشار رئيس بلدية سلوى جهز العضيلة الى ان الاحتفائية شهدت مشاركة حوالي 10 آلاف مواطن ومقيم ، وسط إقامة العديد من الفعاليات لمختلف شرائح المجتمع ، اضافةً الى الفلكلورات الوطنية والمسابقات والجوائز ، وكذلك عرض الاوبريت الوطني وعروض الخفه البصرية وعرض مسرحي ، عطفاً على مشاركة الاسر المنتجة في الاحتفائية ، فيمادشنت بلدية سلوى سارية العلم السعودي تزامناً مع مناسبة الوطن الغالي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>