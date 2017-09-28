 وزير الداخلية : رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وزير الداخلية : رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث

وزير الداخلية : رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث
المناطق ـ الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث قرار تاريخي ، ويحسب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ .
وقال سمو وزير الداخلية : ” إن رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث ، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”.
وأضاف سموه : ” إن قيادة المرأة للسيارة سيحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي إلى الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث”.

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