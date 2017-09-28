وزير الداخلية : رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث قرار تاريخي ، ويحسب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ .

وقال سمو وزير الداخلية : ” إن رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث ، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”.

وأضاف سموه : ” إن قيادة المرأة للسيارة سيحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي إلى الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث”.