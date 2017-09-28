 تنامي أعداد مستخدمي التعاملات الإلكترونية في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تنامي أعداد مستخدمي التعاملات الإلكترونية في المملكة

تنامي أعداد مستخدمي التعاملات الإلكترونية في المملكة
المناطق ـ الرياض - وليد الحمود

حقق مشروع التعاملات الإلكترونية في المملكة ( يسر ) نجاحاً كبيراً منذ انطلاق البرنامج عام 1426هـ ، وحدد البرنامج عدداً من المؤشرات الخاصة بالخدمات الحكومية كأداة فعالة لقياس أداء الجهات الحكومية ، ومعرفة مدى تقدمها من منظور الخدمات الإلكترونية الحكومية ، والذي يساعد كل جهة حكومية في تحديد وحصر خدماتها
ووضع خارطة طريق لتحويلها من خدمات تقليدية إلى خدمات إلكترونية، مع رفع مستوى نضجها الإلكتروني.​
وأشارت الإحصائيات والأرقام الصادرة عن (يسر) إلى تنامي مستخدمي الخدمات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير ، وتصدر موقع أبشر للخدمات الإلكترونية القائمة من حيث عدد المستخدمين والخدمات المنفذة ، إذ بلغ عدد المسجلين في أبشر منذ عام 2014 للميلاد حتى هذا العام 2017م 6.091.374 مستخدماً ، استفادوا من مختلف الخدمات الإلكترونية لقطاعات وزارة الداخلية ، حيث جاءت الإدارة العامة للجوزات في المقدمة من حيث عدد الطلبات المنفذة التي بلغت 40.337.579 طلباً .
في حين بلغ عدد العمليات المنفذة في منظومة (سفير) الخاصة بالدارسين في الخارج لعام 2017م 585936 عملية نُفذت من خلال 109477 مبتعـثاً ومبتعـثة خلال العام الحالي.

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