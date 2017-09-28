حقق مشروع التعاملات الإلكترونية في المملكة ( يسر ) نجاحاً كبيراً منذ انطلاق البرنامج عام 1426هـ ، وحدد البرنامج عدداً من المؤشرات الخاصة بالخدمات الحكومية كأداة فعالة لقياس أداء الجهات الحكومية ، ومعرفة مدى تقدمها من منظور الخدمات الإلكترونية الحكومية ، والذي يساعد كل جهة حكومية في تحديد وحصر خدماتها
ووضع خارطة طريق لتحويلها من خدمات تقليدية إلى خدمات إلكترونية، مع رفع مستوى نضجها الإلكتروني.
وأشارت الإحصائيات والأرقام الصادرة عن (يسر) إلى تنامي مستخدمي الخدمات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير ، وتصدر موقع أبشر للخدمات الإلكترونية القائمة من حيث عدد المستخدمين والخدمات المنفذة ، إذ بلغ عدد المسجلين في أبشر منذ عام 2014 للميلاد حتى هذا العام 2017م 6.091.374 مستخدماً ، استفادوا من مختلف الخدمات الإلكترونية لقطاعات وزارة الداخلية ، حيث جاءت الإدارة العامة للجوزات في المقدمة من حيث عدد الطلبات المنفذة التي بلغت 40.337.579 طلباً .
في حين بلغ عدد العمليات المنفذة في منظومة (سفير) الخاصة بالدارسين في الخارج لعام 2017م 585936 عملية نُفذت من خلال 109477 مبتعـثاً ومبتعـثة خلال العام الحالي.
تنامي أعداد مستخدمي التعاملات الإلكترونية في المملكة
حقق مشروع التعاملات الإلكترونية في المملكة ( يسر ) نجاحاً كبيراً منذ انطلاق البرنامج عام 1426هـ ، وحدد البرنامج عدداً من المؤشرات الخاصة بالخدمات الحكومية كأداة فعالة لقياس أداء الجهات الحكومية ، ومعرفة مدى تقدمها من منظور الخدمات الإلكترونية الحكومية ، والذي يساعد كل جهة حكومية في تحديد وحصر خدماتها
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