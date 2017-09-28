 ترقية القحطاني الى المرتبة الثالثة عشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ترقية القحطاني الى المرتبة الثالثة عشر

ترقية القحطاني الى المرتبة الثالثة عشر
المناطق - الدمام

أصدر معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ، قراراً بترقية الاستاذ/ عائض بن محمد القحطاني إلى المرتبة الثالثة عشر.
من جهته أعرب الاستاذ القحطاني عن شكره لمعالي المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ وزير الشئون البلدية والقروية على هذه الثقة، كما أعرب عن بالغ امتنانه وشكره لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس/ فهد بن محمد الجبير، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزه مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.
سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه، وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عزها ومجدها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، هذا ويعد القحطاني من الكفاءات المتميزة والناجحة في مجال عمله.

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