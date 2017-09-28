الهيئة العامة للزكاة والدخل تنظم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المُضافة بمدينة الرياض

نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشة عمل حول ضريبة القيمة المُضافة بالتعاون مع غرفة الرياض التجارية والصناعية ، بحضور أكثر من 1500 ممثل عن المنشآت، وذلك بهدف رفع جاهزية المنشآت استعداداً لتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات تنفذها الهيئة في عدة مدن في المملكة، والتي تسعي من خلالها الهيئة إلى رفع جاهزية المنشآت، وضمان فهم ضريبة القيمة المضافة، والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد.

وأوضحت الهيئة أنه بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والمعتمدة من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية قيمة 375,000 ريال سعودي ستكون ملزمة بالتسجيل، أما المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية بين 187,500 و 375,000 ريال سعودي سيكون تسجيلها اختيارياً، بينما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500ريال سعودي فهي معفاة من التسجيل.

وأكدت الهيئة أنه تم إعفاء المنشآت المتوسطة والصغيرة التي لا تزيد إيراداتها السنوية عن 1,000,000ريال، من الالتزام بالتسجيل حتى 20 ديسمبر 2018م. أما المنشآت التي تزيد إيراداتها السنوية عن 1,000,000 ريال فإنه يتوجب عليها التسجيل قبل 20 ديسمبر 2017م.

وشددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على أهمية قيام المنشآت الخاضعة للضريبة بإصدر فاتورة ضريبية متضمنة تفاصيل محددة وفقاً للمادة 53 من اللائحة التنفيذية، مثل الاسم الاعتباري وعنوان المورد والعميل، وتاريخ الإصدار، والرقم التسلسلي، ورقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بالمورد، ورقم التعريف الضريبي للعميل، وتاريخ التوريد.

وأكدت الهيئة أنه يتعين على المنشأة الخاضعة للضريبة تقديم الإقرارات الضريبية للهيئة إلكترونياً عن كل فترة ضريبية في اليوم الأخير من الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية، بحيث تقدم المنشآت التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية الـ 40,000,000ريال إقراراتها لضريبة القيمة المضافة شهرياً، أما المنشآت التي لا تتخطى قيمة توريداتها السنوية الـ 40,000,000ريال ريال فعليها تقديم إقرارتها كل 3 أشهر.

ودعت الهيئة المنشآت الخاضعة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بعد فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، والذي يتميز بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً

داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.