نطاقات يحقق 16% زيادة في توظيف السعوديين و 70 نشاطاً اقتصادياً يخـضع للبرنامج

ساهم برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في رفع نسب ومعدلات التوظيف لدى الكثير من الشركات ، وأتاح البرنامج خلق فرص عمل عديدة للسعوديين في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص بزيادة بلغت 16% ، بعد تعديل نسب التوطين في الأنشطة الاقتصادية في البرنامج بغرض تحسين أداء سوق العمل ، وتحقيق نسب توطين تتناسب مع التطورات والاستراتيجيات السعودية للتوظيف .

وكان القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة العمل قد تضمن إلغاء لكل القرارات السابقة التي تتعارض مع ما نص عليه القرار الجديد ، كما احتوى القرار على جداول تفصل من خلالها أنواع الأنشطة وأحجام المنشآت ونطاقاتها ، وشمل البرنامج 70 نشاطاً اقتصادياً تخضع بموجب القرار لبرنامج نطاقات ، وتصنف المؤسسات والشركات بموجب نسب التوطين إلى 6 فئات تتضمن حداً أدنى وحداً أعلى لنسب التوطين .