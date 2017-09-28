محافظ محايل يشهد حفل الأهالي للاحتفاء باليوم الوطني الــ 87

شهد محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي اليوم حفل أهالي محايل الذي نظمته البلدية بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة، بحضور عدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية والجهات الأمنية وعدد من مشائخ القبائل الأعيان والمواطنين ، وذلك على المسرح المفتوح بحديقة الملك سلمان .

وتضمن الاحتفاء, معرض تشكيلي بعنوان ” أنا لك ياوطن ” مرسم وطني ، والتوقيع على لوحة ” مشاعر وأحاسيس” الخاصة بجنود الوطن على الحد الجنوبي، مشهد تمثيلي ، أستعراض لنادي عسير للطيران الشراعي ،مسيرة للدراجات النارية والفروسيه، مشاركة لبراعم المدارس العالمية بمحايل ، وقصائد شعرية وأوبريت بالمناسبة . ورفع محافظ محايل باسم أهالي المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه – حفظهم الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة. وأكد أن اليوم الوطني هو يوم توحيد هذا الكيان الغالي الذي يعبر فيه بالفخر والاعتزاز بالمنجزات الحضارية التي أرست قاعدة متينة لحاضر مشرق وغد منير للوطن، مشيرا إلى أن ذكرى اليوم الوطني الـ 87 لوطننا الغالي تحل ونحن نتذكر فيه بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية العزيزة التي تم فيها جمع الشمل ولم شتات هذا الوطن المعطاء .

وأكد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع في كلمة ألقاها أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نقرأ من خلالها ذلك الحدث التاريخي لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله والذي لم الشتات وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل وقال أن قطاع البلديات قام بدوره المنشود ومسؤولياته وفق الخطط والبرامج المرسومة تحقيقا للهدف الذي أنشئ من أجله هذا القطاع في توفير الخدمات والمشاريع البلدية وتقديمها لمستفيديها انسجاما مع أهداف ومتطلبات التنمية الشاملة وتماشيا مع رؤية الوزارة وما تطمح إليه من أهداف ترتكز أساسا على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في كافة مجالات العمل البلدي ورفع أسمى أيات التهاني باليوم الوطني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وقال ما كان ليكون هذا لولا دعم أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد ونائبه ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ وأمين منطقة عسير صالح القاضي وأهتمام ومتابعة محافظ محايل .

وأوضح الدكتور حسن إدريس خلال الكلمة التي القاها نيابة عن أهالي محايل أن مناسبة الذكرى الـ 87 لليوم الوطني هي أحد مميزات الهوية الوطنية التي يفخر بها المجتمع السعودي، ويستذكر من خلالها المواطن الذكريات المجيدة التي تتواصل فخرا واعتزازا منذ توحيد هذه المملكة الغالية . واختتم الاحتفاء بالعرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ والمسؤولين والمواطنين .