 إيقاف العمل بـ 4 مبان عالية في الرياض لمخالفتها لاشتراطات السلامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إيقاف العمل بـ 4 مبان عالية في الرياض لمخالفتها لاشتراطات السلامة

إيقاف العمل بـ 4 مبان عالية في الرياض لمخالفتها لاشتراطات السلامة
المناطق - الرياض

ضبط مفتشو السلامة في الإدارة العامة للدفاع المدني في الرياض، عددًا من مخالفات السلامة في أربعة من المباني العالية في مواقع مختلفة بالرياض، وجرى إيقافها عن العمل مؤقتًا للعمل على استكمال متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق.
وتعامل المفتشون مع المخالفات وفق الأنظمة في إطار أعمال حملة السلامة الوقائية التي يقوم بها الدفاع المدني في مدينة الرياض بتوجيه من مدير الإدارة العامه للدفاع المدني بالرياض العميد سعد الراجح، وألزموا المقاولين وشركات السلامة بتطبيق قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات للمباني (تحت الإنشاء) وتفعيلها سواء فيما يتعلق في أنظمة السلامة وشروط السلامة المتعلقة في الروافع والسقالات والسلالم واستخدام معدات الوقاية الشخصية وتفعيل دور المختص بإعمال السلامة.
واشتملت المخالفات التي تم ضبطها: التخزين في الأدوار السفلية (الأقبية)، ونقص أنظمة السلامة، وعدم متابعة أعمال الصيانة لها، بالإضافة إلى عدم تقيد بعض المقاولين في المباني تحت الإنشاء بتطبيق قواعد السلامة الواجب إتباعها في مواقع الإنشاءات.
وشاركت فرق إطفاء الدفاع المدني في الحملة لتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة، وكذلك التعرف على الفترة التي تحتاجها فرق الدفاع المدني للوصول لهذه المواقع. كما تم الكشف على عدد كبير من المنشآت التجارية الموجودة في تلك الأبراج.

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