 القوات المسلحة بدار الملاحظة بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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القوات المسلحة بدار الملاحظة بالطائف

القوات المسلحة بدار الملاحظة بالطائف
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

اقامت دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف
بالتعاون مع إدارة سلاح التموين بالقوات المسلحة ندوة توعوية  بعنوان ( دور القوات المسلحة في عملية عاصفة الحزم ) بمناسبة اليوم الوطني ٨٧

ألقاها سعادة المقدم ركن صالح الشهري..

وتخلل هذه الندوة عرض عن انجازات القوات الجوية والبرية والبحرية في حراسة الحد الجنوبي للبلاد

وهذه الندوة هي احدى سلسلة  برامج دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف بمناسبة اليوم الوطني ٨٧

وقام مدير دار الملاحظة الاستاذ نايف البقمي بالشكر الجزيل لسعادة المقدم ركن ومقدما  شهادة شكر وتقدير لسعادته

واستهدفت هذه الندوة جميع الموضفين ونزلاء الدار .

كما ترجو الدار من الله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كيد الكائدين ..
وأن يحفظ جنود هذا الوطن الغالي

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