الأمير أحمد بن فهد: أمر خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرصه على ما تحظى به المرأة السعودية من اهتمام ورعاية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أن سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد –يحفظهما الله- حريصون كل الحرص على أن تنال المرأة السعودية حقوقها، وأن تتمتع بالعدل وفق أحكام الشرع المطهر، وبما نصت عليه الأنظمة في المملكة.

وقال سموه “جاء الأمر السامي الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله-، القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، موافقاً لما يحرص عليه سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله-، من التيسير على مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية، ومراجعة الأنظمة بما يتفق مع مستجدات العصر، دون إخلالٍ بالضوابط الشرعية المعتبرة، والحفاظ على عاداتنا الأصيلة وتقاليدنا العريقة التي نعتز بها”.

وأضاف سموه ” إن أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله- متوافقاً مع المقاصد الشرعية، مراعياً لحاجات المجتمع، ومُستنداً على ما رأته هيئة كبار العلماء بأغلبيتها، ولحرصه –يحفظه الله- على أن يحقق هذا القرار مقاصده الاجتماعية والاقتصادية، جاء أمره بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الترتيبات ووضع الضوابط الشرعية والنظامية، التي تكفل بإذن الله أن يحقق هذا الأمر مقصده بالتيسير على المواطنين والمواطنات، بما يحفظ الثوابت الشرعية والنظامية، وهو تأكيدٌ على ما تحظى به المرأة السعودية من اهتمام من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين –يحفظهما الله- وأن تكون المرأة عنصراً فاعلاً في المجتمع، مشاركةً في بناء بلادنا ونهضتها”.

مختتماً سموه تصريحه بقوله “أسأل الله أن يجزي سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين –يحفظهما الله- خير الجزاء على ما يقدمانه لبلادهما ولشعبهما وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يوفقهما لنصرة وعزة هذا البلد وشعبه”.