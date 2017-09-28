 إحباط تهريب 1.352 مليون حبة كبتاجون بجمرك الحديثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إحباط تهريب 1.352 مليون حبة كبتاجون بجمرك الحديثة

إحباط تهريب 1.352 مليون حبة كبتاجون بجمرك الحديثة
المناطق - الرياض

تمكن جمرك الحديثة في محافظة القريات من إحباط أربع محاولات لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 1.352.250 حبة، كانت مُخبأة في عدد من المركبات القادمة للجمرك.
وأوضح إبراهيم العنزي مدير عام جمرك الحديثة أن الجمرك تمكن من إحباط تلك الكمية من حبوب الكبتاجون من خلال أربع محاولات لتهريبها، حيث قَدِمت للجمرك أولاً مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على (745.549) سبعمائة وخمسة وأربعون ألف وخمسمائة وتسع وأربعون حبة عُثر عليها مُخبأة بطريقة فنية في خزان الوقود الخاص بالمركبة وفي تجويف الإطار الاحتياطي، كما عُثر معه على سلاح من نوع “مسدس”.
وأضاف العنزي أنه تم إحباط محاولة تهريب (47.834) سبعة وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون حبة كبتاجون مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة في خزان وقود إحدى المركبات.
وفي المحاولة الثالثة التي تم إحباطها عُثر على (8.000) ثمانية آلاف حبة كبتاجون كانت مُخبأة في إحدى المركبات وذلك في مخبأ تم إعداده بالقرب من محرك المركبة. وفي المحاولة الرابعة التي تم إحباطها أوضح مدير عام جمرك الحديثة أنه تم إحباط محاولة تهريب (550.867) خمسمائة وخمسون ألف وثمانمائة وسبع وستون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.

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