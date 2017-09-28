“أمسيات المملكة” تُقِيم أولى امسياتها بحائل 16 محرم بكلية البنات

تنظم هيئة الترفيه، في حائل مساء الجمعة بعد القادم 16 محرم 1439هـ ,الأمسية الاولى لها في حائل من “أمسيات المملكة”،في مسرح كليات البنات بمجمع اجا للبنات.

واشارت “الترفية” إلى انه سيشارك في الأمسية ثلاثة شعراء، هم محمد السكران ,وعقاب الربع ,وخلف المشعان.

ويُتوقع أن يحيي الامسية حشدُ كبير من الجنسين،وذلك بعد ان خصصت الهيئة جزء من المقاعد للنساء بنفس المسرح.