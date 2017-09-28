 “أمسيات المملكة” تُقِيم أولى امسياتها بحائل 16 محرم بكلية البنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“أمسيات المملكة” تُقِيم أولى امسياتها بحائل 16 محرم بكلية البنات إحباط تهريب 1.352 مليون حبة كبتاجون بجمرك الحديثة الأمير أحمد بن فهد: أمر خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرصه على ما تحظى به المرأة السعودية من اهتمام ورعاية القوات المسلحة بدار الملاحظة بالطائف محافظ محايل يشهد حفل الأهالي للاحتفاء باليوم الوطني الــ 87 إيقاف العمل بـ 4 مبان عالية في الرياض لمخالفتها لاشتراطات السلامة نطاقات يحقق 16% زيادة في توظيف السعوديين و 70 نشاطاً اقتصادياً يخـضع للبرنامج تنامي أعداد مستخدمي التعاملات الإلكترونية في المملكة الهيئة العامة للزكاة والدخل تنظم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المُضافة بمدينة الرياض ترقية القحطاني الى المرتبة الثالثة عشر حملة ميدانية مكثفة تنفذها بلدية الخفجي على المنشآت الصحية الهيئة تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للسياحة 2017م تحت شعار السياحة المستدامة أداة للتنمية

“أمسيات المملكة” تُقِيم أولى امسياتها بحائل 16 محرم بكلية البنات

“أمسيات المملكة” تُقِيم أولى امسياتها بحائل 16 محرم بكلية البنات
المناطق - حائل

تنظم هيئة الترفيه، في حائل مساء الجمعة بعد  القادم 16 محرم 1439هـ ,الأمسية الاولى لها في حائل من  “أمسيات المملكة”،في مسرح كليات البنات بمجمع اجا للبنات.
واشارت “الترفية” إلى  انه سيشارك في الأمسية ثلاثة شعراء، هم محمد السكران ,وعقاب الربع ,وخلف المشعان.
ويُتوقع أن يحيي الامسية حشدُ كبير  من الجنسين،وذلك بعد ان خصصت الهيئة جزء من المقاعد للنساء بنفس المسرح.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>