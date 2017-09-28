 تركيا توقف تدريب البيشمركة وتدعو رعاياها لمغادرة كردستان العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تركيا توقف تدريب البيشمركة وتدعو رعاياها لمغادرة كردستان العراق

تركيا توقف تدريب البيشمركة وتدعو رعاياها لمغادرة كردستان العراق
المناطق - وكالات

أعلن بكر بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي أن قوات بلاده المسلحة أوقفت تدريب قوات البيشمركة الكردية العراقية، مؤكدا أن بلاده ستتخذ خطوات أخرى ردا على استفتاء الانفصال.

وصرح بوزداغ، وهو كذلك المتحدث باسم الحكومة، في مقابلة مع قناة محلية أن تركيا عازمة على إجراء تعاملاتها مع الحكومة المركزية في بغداد بعد استفتاء كردستان العراق، مشيرا إلى أن رئيسي وزراء البلدين، بن علي يلدريم وحيدر العبادي، سيجتمعان قريبا.

من جهته كشف يلدريم اليوم أن تركيا والعراق وإيران قد تعقد اجتماعا ثلاثيا لمناقشة استفتاء كردستان، موضحا أنه اتفق مع العبادي على تنسيق علاقات اقتصادية وتجارية مع الحكومة المركزية في بغداد بعد أن سيطرت حكومة العبادي على المعابر الحدودية مع تركيا.

هذا ودعت وزارة الخارجية التركية رعاياها إلى مغادرة إقليم كردستان قبل تعليق الطيران غدا.

وكانت إدارة مطار عاصمة الإقليم أربيل أعلنت تعليق كافة الرحلات الدولية اعتبارا من مساء غد الجمعة، وذلك بعد قرار بهذا الشأن من قبل الحكومة المركزية في بغداد.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قد قرر الثلاثاء الماضي فرض حظر على الرحلات الجوية من وإلى كردستان خلال 3 أيام، إن لم يتم إخضاع مطارَي الإقليم (أربيل والسليمانية) للحكومة الاتحادية، وذلك في سياق إجراءات الرد على استفتاء الانفصال.

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