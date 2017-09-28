الأمير أحمد بن فهد: جميع قرارات وقضايا المجلس مأخوذة بعين الاعتبار

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، مساء اليوم (الخميس)، على أبرز انجازات المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، مشيداً سموه بما يقدمه المجلس من أعمال لخدمة الأهالي والصالح العام. جاء ذلك خلال استقبال سموه بديوان الإمارة، أعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، ومنسوبي أمانة المجلس. ونوه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بما يطرحه المجلس البلدي باعتباره بوابة للمواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على متابعة أعمال المجلس البلدي، وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريقه، وقال سموه” إن المجلس البلدي عامل رئيس في تطور ونهضة المنطقة الشرقية إلى جانب دور الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية والتي سيتضح أثرها في المستقبل القريب بإذن الله”، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة-أيدها الله-، وآمال المواطنين. واستمع سموه إلى مداخلات أعضاء المجلس البلدي حول العديد من القضايا، ودور المجلس في هذه القضايا، مؤكداً سموه على أن الإمارة وسمو أمير المنطقة يرحبان بأي مقترحات من شأنها تطوير المنطقة الشرقية، سواءً من المجلس أو غيره من الجهات والأفراد. من جهته أعرب رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن ناصر آل دايل باسمه وباسم أعضاء المجلس عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على ما يلقاه المجلس البلدي من دعمٍ واهتمام، مضيفاً إلى أن ما استمع له أعضاء المجلس من توجيهات من سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، والكلمات المحفزة والمشجعة من سموه، تشكل دافعاً لجميع أعضاء المجلس لبذل المزيد من العمل لخدمة أهالي حاضرة الدمام.