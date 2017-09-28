 لجنة الانضباط تغرم الاتحاد والهلال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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لجنة الانضباط تغرم الاتحاد والهلال

لجنة الانضباط تغرم الاتحاد والهلال
المناطق - الرياض

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الاتحاد بمبلغ 100 ألف ريال ونادي الهلال بمبلغ 30 ألف ريال لقيام جمهورهما برمي علب المياه على أرض الملعب خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم 2 / 1 / 1439هـ ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته اليوم أن جماهير نادي الاتحاد قامت عند الدقيقة (63) من المباراة برمي علب المياه وعددها (20) علبة جهة الحكم المساعد الثاني، فيما قامت جماهير نادي الهلال عند الدقيقة (92) برمي (3) علب مياه داخل أرضية الملعب جهة الحكم المساعد الأول.
وألزمت اللجنة الناديين بدفع الغرامة المالية في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قراري الغرامة.

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