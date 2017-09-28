 متحدث “الداخلية”: 18 عاماً.. السن القانونية للحصول على رخصة القيادة للمرأة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

متحدث “الداخلية”: 18 عاماً.. السن القانونية للحصول على رخصة القيادة للمرأة لجنة الانضباط تغرم الاتحاد والهلال المبعوث الصيني للأزمة السورية يؤكد تطابق وجهات نظر بلاده مع المملكة الأمير أحمد بن فهد: جميع قرارات وقضايا المجلس مأخوذة بعين الاعتبار ليبيا.. القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين تركيا توقف تدريب البيشمركة وتدعو رعاياها لمغادرة كردستان العراق رئيس العراق: الاستفتاء دستوري، لكن الانفصال “غير دستوري” “أمسيات المملكة” تُقِيم أولى امسياتها بحائل 16 محرم بكلية البنات إحباط تهريب 1.352 مليون حبة كبتاجون بجمرك الحديثة الأمير أحمد بن فهد: أمر خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرصه على ما تحظى به المرأة السعودية من اهتمام ورعاية القوات المسلحة بدار الملاحظة بالطائف محافظ محايل يشهد حفل الأهالي للاحتفاء باليوم الوطني الــ 87

متحدث “الداخلية”: 18 عاماً.. السن القانونية للحصول على رخصة القيادة للمرأة

متحدث “الداخلية”: 18 عاماً.. السن القانونية للحصول على رخصة القيادة للمرأة
المناطق - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأن السن القانونية لمنح رخص القيادة سواء للذكور أو الإناث هي 18 عاماً.

وقال في إجابة على استفسار خلال اتصال هاتفي مع قناة العربية عن السن القانونية لقيادة المرأة : ” القرار السامي واضح ، بتطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء ، وبالتالي السن المعروف ليس فقط في المملكة بل في كافة دول العالم هو الثامنة عشرة من العمر وهذا هو السن الذي يحق للشخص الحصول على رخصة القيادة فيه”.

وكان وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث قرار تاريخي ويحسب لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأضاف وزير الداخلية أن “قيادة المرأة للسيارة سيُحوّل سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث”.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية أن “رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>