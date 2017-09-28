متحدث “الداخلية”: 18 عاماً.. السن القانونية للحصول على رخصة القيادة للمرأة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأن السن القانونية لمنح رخص القيادة سواء للذكور أو الإناث هي 18 عاماً.

وقال في إجابة على استفسار خلال اتصال هاتفي مع قناة العربية عن السن القانونية لقيادة المرأة : ” القرار السامي واضح ، بتطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء ، وبالتالي السن المعروف ليس فقط في المملكة بل في كافة دول العالم هو الثامنة عشرة من العمر وهذا هو السن الذي يحق للشخص الحصول على رخصة القيادة فيه”.

وكان وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث قرار تاريخي ويحسب لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأضاف وزير الداخلية أن “قيادة المرأة للسيارة سيُحوّل سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث”.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية أن “رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.