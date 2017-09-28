نجاح جراحات نوعية بالمنظار في مستشفى أملج

أجرى فريق جراحي سعودي من مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك بنجاح عمليتين جراحيتين لمريضين في مستشفى أملج تمثلت في عملية إستئصال مرارة بالمنظار لمريض وأخرى عملية إستئصال تورم وإلتهاب في الزائده بالمنظار لمريض آخر .

جدير بالذكر ان مستشفى املج اجرى الشهر الماضي 12 عملية جراحية في حين بلغ عدد عمليات جراحة اليوم الواحد خمسة عمليات , ويعد مستشفى أملج من المستشفيات الحديثة سعة 100 سرير حيث افتتح في عام 1436 هـ وقد جهز بأحدث التقنيات الطبية الحديثة .

تجدر الإشارة أن (الصحة) أطلقت على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن مواعيد إنتظار للعمليات الجراحية حسب التخصصات باليوم، حيث تشتمل هذه القائمة على أسماء المستشفيات التابعة لها موضحًا بها التخصصات للعمليات الجراحية وعدد أيام الإنتظار لكل تخصص.

كما تحوي القائمة خمسة مستويات لعدد أيام إنتظار تبدأ من يوم واحد إلى 180 يوم.

وتهدف (الصحة) من خلال هذه المبادرة إلى إطلاع كافة المرضى والمستفيدين من خدمات مرافقها الصحية على الجهود التطويرية المبذولة للإرتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات ذات جودة كبيرة تحقق رضا المواطنين وتلبي إحتياجاتهم الصحية .