 مجلس إدارة “اتحاد القدم” يصدر عدداً من القرارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مجلس إدارة “اتحاد القدم” يصدر عدداً من القرارات

مجلس إدارة “اتحاد القدم” يصدر عدداً من القرارات
المناطق - الرياض

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الخميس)، خلال اجتماع مجلس إدارته عدة قرارات بشأن إقامة مسابقة كأس ولي العهد وتكليف أمين عام الاتحاد وتشكيل اللجنة الفنية، وغيرها من القرارات الخاصة بالموسم الكروي القادم.

وأسفر الاجتماع عن إقرار إقامة مسابقة كأس سمو ولي العهد هذا الموسم بين فريقي الهلال والاتحاد، وإقامة البطولة من الموسم القادم بين بطل الدوري وبطل كأس الملك، وفي حال التكرار تقام بين بطل الكأس والثاني في الدوري.

كما قرر الاتحاد تقليل فترة طلب الحكام الأجانب، بحيث تكون للفريق المستضيف 15 يوماً وللفريق الضيف 12 يوماً، ووافق على المصادقة على تكليف الأستاذ عبدالإله مؤمنة أميناً عاماً للاتحاد.

كما أعاد تشكيل اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي، حيث عيّن طلال آل الشيخ رئيسًا، واختار عبداللطيف الحسيني وعلي كميخ ويحيى العيافي وخالد الفرحان أعضاء باللجنة.

ووافق الاتحاد على تأجيل بعض مباريات الجولة السادسة لمصلحة المنتخب، وستعلَن عبر لجنة المسابقات، وعلى فتح المجال أمام الشركات لإقامة الدورات التدريبية للمدربين بالتنسيق مع الاتحاد.

وقرر الاتحاد السعودي كذلك الاطلاع على تقرير رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية خلال ما تم عمله في الفترة الماضية للجنة.

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