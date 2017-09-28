لبنان.. الإعدام لأحمد الأسير والسجن 15 سنة لفضل شاكر

أصدرت محكمة عسكرية في لبنان، الخميس، حكماً بإعدام أحمد الأسير، والسجن 15 سنة للفنان فضل شاكر.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن المحكمة العسكرية أصدرت حكماً وجاهياً بالإعدام بحق أحمد الأسير في قضية أحداث عبرا.

كما حكمت المحكمة غيابياً على أمجد الأسير، شقيق أحمد الأسير بالإعدام، والحكم على فضل شاكر بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.

وفي 2015، أوقف الأمن اللبناني أحمد الأسير في مطار رفيق الحريري الدولي، أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور، وكان مغيراً شكله الخارجي.

يذكر أن الشيخ المتشدد أحمد الأسير مطلوب بموجب مذكرة توقيف نتيجة تحريضه ومشاركته في مواجهات مع الجيش اللبناني في مدينة صيدا جنوب لبنان في يونيو 2013، أدت إلى مقتل 12 جندياً لبنانياً أثناء محاولة الجيش اقتحام مسجد بلال بن رباح ومبانٍ محيطة به كانوا تحصنوا بها في بلدة عبرا في صيدا. كما تتضمن الاتهامات ضده تشكيل جماعة إرهابية، والتحريض على العنف ضد الجيش.

وفيما يلي الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية على موقوفي أحداث عبرا:

• أحمد الأسير: إعدام

• أمجد محمد هلال الأسير: غيابي إعدام

• فضل شاكر: 15 سنة وتجريده من الحقوق المدنية (غيابي)

• فادي بشير البيروني: غيابي إعدام

• حسين ياسر: إعدام

• السوري عبد الباسط بركات: وجاهي – إعدام

• يحيى دقماق: وجاهي 10 سنوات حبس

• الفلسطيني إبرهيم فتحي سليم: وجاهي 15 سنة حبس

• حسان محمد ثابت: وجاهي 15 سنة

• السوري خالد عامر الملقب بخالد الكيماوي: وجاهي إعدام

• عدنان رمزي البابا: وجاهي الحبس 10 سنوات وتجريده من الحقوق المدنية وكذلك محمد صطيف

• محمد يوسف وهبة: وجاهي 5 سنوات حبس وتجريد من الحقوق المدنية

• علي عبد الوحيد: وجاهي مؤبد وتجريد من الحقوق المدنية

• الفلسطيني محمد إبراهيم صلاح: إعدام

• محمد سمير جلول: وجاهي 5 سنوات وتجريد من الحقوق المدنية

• الفلسطيني إبراهيم مصطفى: مؤبد وتجريد من الحقوق المدنية – وجاهي

• الفلسطيني أحمد وليد قبلاوي: وجاهي مؤبد وتجريد من الحكومة المدنية

• الفلسطيني وسام أحمد نعيم: وجاهي و5 سنوات حبس وتجريده من الحقوق المدنية

• الفلسطيني محمد علي الأسدي: وجاهي 10 سنوات حبس وتجريد من الحقوق المدنية

• محمد هلال أحمد الأسير وعمر أحمد الأسير: غيابي وحبس مؤبد وتجريد من حقوقهما المدنية

• محمد هلال النقوزي: غيابي إعدام

• فراس مصطفى الدنف: غيابي الحبس المؤبد والتجريد من الحقوق المدنية

• الفلسطيني علاء سعد الدين المغربي: وجاهي ومؤبد

• حسن محمد الزعتري: وجاهي 5 سنوات وتجريد من الحقوق المدنية

• حسن بلال الزعتري: وجاهي والحبس سنة

• الفلسطيني مازن سليم مشعل: غيابي 15 سنة حبس وتجريد من الحقوق المدنية

• محمد سعد الدين سمهون: غيابي 15 سنة وتجريد من الحقوق المدنية

• ماجد أحمد زهره: وجاهي 5 سنوات حبس وتجريد من الحقوق المدنية

• طارق محمد سرحال: غيابي سنة وتقديم بندقية حربية

• راشد محمد شعبان: غيابي سنة وتقديم بندقية حربية

• هاني سهيل القواس: وجاهي سنة حبس

• ربيع محمد النقوزي: وجاهي 10 حبس وتجريده من الحقوق المدنية