بدعوة من الشيخ فهد بن حثيلين: قبائل “يام”يناصرون “بن شريم” و”وآل مرة” في “نطاع” غدا

دعا الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين نيابة عن آلِ حثلين قبائل “يام”

لحضور حفل الشيخ طالب بن شريم وآل مرة في مركز “نطاع”

بوادي العجمان مساء غدا الجمعة 9 محرم 1439 هـ .

وأبدى أبناء القبيلتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة

ودول الخليج التأييد لدعوة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين غدا

والحضور لدعم الشيخ طالب بن شريم وآل مرة تجاه ما تعرضوا

لهم من إساءة من حكام دولة قطر التي انتهجت نهج بعيد عن

محيطهم والتوجه لدولة الفرس متناسين المصير الواحد ومواقف

أخوانهم من حكام وشعب الخليج الذين وقفوا معهم في الشدة

وناصروهم في قضاياهم.

و”المناطق” كما عودتكم ستكون حاضرة وستغطي الحدث عبر

قنواتها المتعددة لإيصال صوت الحق لكم.