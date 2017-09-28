 مركز الإحسان الخيري ببريدة يحتفي بحصوله على الأيزو العالمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مركز الإحسان الخيري ببريدة يحتفي بحصوله على الأيزو العالمية

مركز الإحسان الخيري ببريدة يحتفي بحصوله على الأيزو العالمية
المناطق - بريدة
دشن مركز الإحسان الخيري ببريدة مساء يوم الأربعاء الموافق 29 ذو الحجة خطته الاستراتيجية للعام الهجري القادم 1439هـ. في حفل مبسط قدم فيه سعادة نائب المشرف العام على المركز الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الخطيب للحضور ملخصاً عن خطة المركز ومؤشرات الأداء والرقابة فيها، كما شكر الخطيب شركاء التطوير الذين ساهموا في حصول المركز على علامة الجودة العالمية ( ايزو) وعلى رأسهم مؤسسة محمد وإبراهيم السبيعي الخيرية وبيت الخبرة الدولية ومؤسسة مركز إثراء الإبداع للاستشارات والتطوير ومؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية.
كما تم خلال الحفل إطلاق قسم التطوع في مركز الإحسان الخيري والذي يهدف إلى الإدارة والعناية بكافة أعمال التطوع والمتطوعين في العمل الخيري؛ وذلك بالشراكة مع الجمعية الخيرية لتنمية العمل الخيري والتطوعي (تطوير).
وفي ختام الحفل كرم سعادة المشرف العام على مركز الإحسان الخيري الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفوزان الشركاء والداعمين الذين ساهموا في مثل هذا العمل التطويري الذي يأتي تحقيقا لرؤية المملكة 2030 للوصول لمجتمع حيوي بنيانه متين.

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