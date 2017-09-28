 مقتل نساء وأطفال بغرق مركب للروهينغا الفارين بحياتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مقتل نساء وأطفال بغرق مركب للروهينغا الفارين بحياتهم

مقتل نساء وأطفال بغرق مركب للروهينغا الفارين بحياتهم
المناطق - وكالات

قتل 14 شخصاً على الأقل من أقلية الروهينغا أثناء فرارهم من بورما خلال غرق مركبهم في خليج البنغال، كما أعلنت شرطة بنغلادش الخميس.

وقال فضل الكريم من شرطة كوكس بازار (جنوب بنغلادش) “لقد عثر على 14 جثة قرب شاطئ ايناني. إنهم من الروهينغا”، مضيفاً أن الضحايا هم عشرة أطفال وأربع نساء.

وقد فر أكثر من 480 ألفاً من الروهينغا منذ نهاية آب/أغسطس من بورما إلى بنغلادش المجاورة هربا من حملة قمع شنها الجيش البورمي.

وتعتبر الأمم المتحدة أن الجيش البورمي والميليشيات البوذية تقوم بعمليات تطهير إثني ضد هذه الأقلية المسلمة في ولاية راخين التي تشهد اضطرابات متكررة.

وبحسب شهود، فإن مركب المهاجرين انقلب الخميس فيما كان يقترب من الشاطئ.

وروى محمد سهل التاجر قرب الشاطئ “لقد غرقوا أمام أعيننا. بعد دقائق لفظت الأمواج الجثث على الشاطئ”.

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