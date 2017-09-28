“مكافحة المخدرات” تحبط تهريب 8 كيلوجرامات من “الشبو” و163 ألف حبة “زناكس” بالرياض

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة تهريب 8 كيلو و682 جراما من مادة الشبو، و163.200 حبة من الزناكس المحظورة في الرياض.

وأوضح المتحدث للمديرية، العقيد عبدالعزيز بن محمد بن كدسه، أن الجهات المختصة التابعة للمديرية تابعت خلية تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها في الداخل، مشيرا إلى أنه تم ضبط اثنين من عناصر الخلية ورصدهما بعد دخولهما لمدينة الرياض قادمين من إحدى الدول المجاورة بقيادتهما شاحنتين، حيث نُصب لهما كمين وتم ضبطهما، وهما من الجنسية الباكستانية.

وأضاف أنه بتفتيش الشاحنة الأولى عُثر بداخلها على (4.780) كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة (الخام)، و50000 من حبوب الزناكس المحظورة، وعُثر بالشاحنة الثانية على ما وزنه (3.902) كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة (الخام) و30000 من حبوب الزناكس المحظورة.

وأفاد العقيد كدسه كذلك بأنه تم القبض على مستقبل تلك الكميات في مدينة الرياض (من نفس الجنسية)، وضُبط في مقر سكنه 83200 من حبوب الزناكس المحظورة.