 رئيس الهيئة: اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يرفع الخلاف وحينئذٍ يجب السمع والطاعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس الهيئة: اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يرفع الخلاف وحينئذٍ يجب السمع والطاعة مؤلف النشيد الوطني يدخل المستشفى إثر تعرضه لنوبة قلبية بأحد مساجد المدينة المنورة “مكافحة المخدرات” تحبط تهريب 8 كيلوجرامات من “الشبو” و163 ألف حبة “زناكس” بالرياض مقتل نساء وأطفال بغرق مركب للروهينغا الفارين بحياتهم اليمن.. أمهات المختطفين: الحوثيون قتلوا 22 بالتعذيب هذا العام عقوبات أمريكية جديدة على ميليشيات حزب الله الإرهابي مركز الإحسان الخيري ببريدة يحتفي بحصوله على الأيزو العالمية بدعوة من الشيخ فهد بن حثيلين: قبائل “يام”يناصرون “بن شريم” و”وآل مرة” في “نطاع” غدا لبنان.. الإعدام لأحمد الأسير والسجن 15 سنة لفضل شاكر أول سعودية تحصد ثمار قرار قيادة المرأة للسيارة (صور) «التجارة» تضبط 30 ألف منتج مغشوش في مستودع لمستلزمات الكمبيوتر بالرياض المملكة أمام الأمم المتحدة: عمليات التحالف تهدف إلى إعادة حكومة اليمن الشرعية

رئيس الهيئة: اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يرفع الخلاف وحينئذٍ يجب السمع والطاعة

رئيس الهيئة: اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يرفع الخلاف وحينئذٍ يجب السمع والطاعة
المناطق - الرياض

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن “تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سائر في الرعية لتحقيق المصالح ودفع المفاسد”.

وأشار في تصريحات له اليوم إلى أن “رجوع ولي الأمر إلى هيئة كبار العلماء يدل على المنهج القويم الذي سار عليه قادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس -يرحمه الله-“.

وأضاف: “من المتقرر شرعاً أن اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يرفع الخلاف، وحينئذٍ يجب السمع والطاعة فيما اختاره في ذلك”.

يذكر أنه صدر أمس الأول أمر سام يقضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، وبتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، والرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً على أن يكون تنفيذ القرار اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

جاء ذلك في تغريدات نشرها حساب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على (تويتر)، تعليقاً على الأمر السامي القاضي بمنح رخصة قيادة للمرأة السعودية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>