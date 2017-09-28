رئيس الهيئة: اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يرفع الخلاف وحينئذٍ يجب السمع والطاعة

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن “تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سائر في الرعية لتحقيق المصالح ودفع المفاسد”.

وأشار في تصريحات له اليوم إلى أن “رجوع ولي الأمر إلى هيئة كبار العلماء يدل على المنهج القويم الذي سار عليه قادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس -يرحمه الله-“.

وأضاف: “من المتقرر شرعاً أن اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يرفع الخلاف، وحينئذٍ يجب السمع والطاعة فيما اختاره في ذلك”.

يذكر أنه صدر أمس الأول أمر سام يقضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، وبتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، والرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً على أن يكون تنفيذ القرار اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.