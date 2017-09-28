 الباطن يتعادل مع الفتح سلبيا ويتصدر الدوري مؤقتا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الباطن يتعادل مع الفتح سلبيا ويتصدر الدوري مؤقتا

الباطن يتعادل مع الفتح سلبيا ويتصدر الدوري مؤقتا
المناطق - الرياض

ارتقى الباطن إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم (مؤقتا)، عقب تعادله السلبي مع ضيفه الفتح في افتتاح المرحلة الخامسة للمسابقة اليوم الخميس.

ورفع الباطن رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه الهلال (حامل اللقب)، الذي يواجه ضيفه القادسية بعد غد السبت في المرحلة ذاتها.

في المقابل، رفع الفتح رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت إليهم خلال التسعين دقيقة.

وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي، التي يخفق خلالها الباطن في تحقيق الفوز، وذلك عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه الأهلي في المرحلة الماضية

و تعد مباراة  الباطن والفتح سجلت أول حالة تعادل سلبي في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم .

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