كلية الباحة الأهلية تحتفل بذكرى اليوم الوطني

احتفلت كلية الباحة الاهلية للعلوم بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون حيث أقيمت عدد من المحاضرات والفعاليات التى حضرها منسوبي الكلية وطلابها .

ورفع صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود رئيس مجلس أمناء كلية الباحة الاهلية التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة المجيدة منوها بما يمثله هذا اليوم في وجدان المواطن والذي يستذكر من خلاله حجم البطولات التى قدمها مؤسس هذا الكيان العظيم جلالة المغفور له باذن الله الملك عبدالعزيز ال سعود لتوحيد شتات هذه البلاد والتى استطاع بحنكته من ان يوحدها لتستمر عطاءات الخير والنماء والبناء مرورا بأبنائه الملك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله والى عصرنا الحاضر بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله الذي قاد هذه البلاد بكل حنكه وعزم لتضاهي كبريات الدول من خلال دعمه المتواصل لكل ما يهم الوطن والمواطن والسعى الى تحقيق راحة المواطن ورفاهيته وتوفير كافة الإمكانيات التى سوف تسهم بحول الله الى مزيدا من التقدم والرقي .

ودعا سموه الله بان يحفظ المملكة قيادة وشعبا وان يديم علينا نعمة الامن والامان وان ينصر جنودنا البواسل .