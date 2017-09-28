“محافظ بني حسن ” يرعى احتفالات الأهالي باليوم الوطني

رعى محافظ بني حسن محمد معيض الفائز وبحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية ومشائخ واعيان وأهالي المحافظة احتفال الاهالي بمناسبة اليوم الوطني ٨٧ بملعب الشيخ حمود برباع حيث افتتح المحافظ ومرافقيه المعرض المصاحب للفعالية والذي شاركت به القطاعات الحكومية ، وقد تجول الحضور في المعرض الذي يحمل الكثير من العبارات الوطنية وصور القيادة ، بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد حيث بدىء بالقرآن الكريم ثم ألقى محافظ بني حسن كلمة رفع خلالها التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وعبر من خلالها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الكبير وطن التوحيد الذي أسس أركانه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود – طيب الله ثراه – الذي ننعم فيه برغد العيش والأمن والأمان داعيا الله بأن يحفظ لهذا الوطن مجده وعزه مشيرا الى اللُحمة الوطنية التي تشكلت في تناغم بين القيادة والشعب

بعد ذلك كلمة الاهالي القاها صالح جريبيع دعا الله فيها ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ثم القى الشاعر موسى سعيد الزهراني قصيدة وطنية ثم قصيدة وطنية للشاعر فاضل الزهراني بعد ذلك شاهد الحضور أوبريت ” محبة وطن ” الذي صاغ كلماته الشاعر مصطفى سعيد الزهراني وأداء المنشدين احمد مطر واحمد شنان الزهراني وبمشاركة فرقة الفنون الشعبية بمحافظة بني حسن

واختتم الحفل بإقامة العرضة الشعبية