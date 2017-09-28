أبل تعترف بمشكلة حقيقية في آيفون 8.. وتعد بحلها

اشتكى العديد من المستخدمين ممن اشتروا هاتف آيفون 8، الذي طرحته أبل مؤخرا، من مشكلة مزعجة جدا في الجهاز الجديد عند إجراء مكالمات هاتفية.

وقال المشتكون إن هناك ضجيجا يشوش على الصوت في المكالمات الهاتفية العادية و مكالمات “فيس تايم”، ويبدو أن ذلك الضجيج صادر من السماعات المرفقة مع الهاتف.

وقام أحد المستخدمين الذين أزعجتهم المشكلة بتحميل مقطع فيديو على يوتيوب، وحظي الفيديو بالكثير من التعليقات التي قال أصحابها إنهم يعانون من ذات المشكلة، حسب موقع صحيفة “صن” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن تيريزا ميشيل، وهي إحدى مستخدمات آيفون 8 قولها : “قمت بإعادة تشغيل الهاتف عدة مرات، لكن المشكلة استمرت، ولكن ليس من خلال سماعات الهاتف الخارجية”.

ولاحظ من عانوا من هذه المشكلة أن الضجيج يختفي عند تشغيل مكبرات الصوت الخارجية ثم يعود عند استخدام سماعات الرأس.

ووفقا لموقع “ذا فيرج” المختص بالأخبار التقنية فإن أبل اعترفت بالمشكلة ووعدت بطرح تحديث لنظام التشغيل من شأنه أن يحل يتخلص من ذلك الضجيج.

وأصبح آيفون 8 متوفرا في الأسواق الأميركية والعالمية، وتباع النسخة الأقل سعرا منه بـ699 دولار أميركي.