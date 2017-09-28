 الأمم المتحدة تعرض المساعدة لحل الأزمة بين حكومتي العراق وإقليم كردستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة تعرض المساعدة لحل الأزمة بين حكومتي العراق وإقليم كردستان

الأمم المتحدة تعرض المساعدة لحل الأزمة بين حكومتي العراق وإقليم كردستان
المناطق - وكالات

أكد يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أن المنظمة الدولية مستعدة لحل الأزمة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان.

وأضاف كوبيتش خلال لقائه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في مقر الوزارة ببغداد اليوم، أن المجتمع الدولي مع وحدة العراق وسلامة أراضيه.

من جهته تحدث الجعفري عن تداعيات الاستفتاء الذي أجرته أربيل، الإقليمية والدولية، معلقا بهذا الخصوص: “كل دول العالم أجمعت على رفض الاستفتاء”.

وأشاد الجعفري بالحراك الدولي الواسع في الأمم المتحدة والتفاعل مع القضايا الدولية، وإعطاء العراق حجما من الصدارة في القضايا المطروحة على طاولة النقاش مضيفا: “أطمح أن تنتقل الأمم المتحدة من كونها ملتقى الشعوب إلى ملتقى لحل مشاكل الشعوب”.

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