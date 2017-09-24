بحضور مدير عام صحة تبوك.. محافظ أملج يدشن القافلة الصحية

دشن محافظ أملج الاستاذ زياد بن عبدالمحسن البازعي صباح اليوم مشروع قافلة أملج الصحية في المحافظة بحضور مدير عام الشؤون الصحيه بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي وذلك ضمن مشاريع لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة أملج لعام ٢٠١٧ بدعم من مؤسسة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية فرع منطقة تبوك حيث تم قص الشريط إيذانا بتدشين القافلة وتجوّل في المعرض التوعوي والذي شمل على أركان متنوعة تمثل الأنشطة والبرامج التوعوية التي قامت بها القافلة من أبرزها التوعية من أمراض السكري والوقاية من مرض الكرونا وأهمية التغذية الصحية والمحافظة على صحة الفم والأسنان والوقاية من أضرار التدخين والمخدرات ومكافحة العدوى واهمية السلامة المنزلية والتوعية بمخاطر الأجهزة الإلكترونية على الأطفال

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم تلا ذلك العرض المرئي عن القافلة فكلمة تعريفية لمشرف القطاع الصحي في محافظة أملج عن لجنة أصدقاء المرضى ومشروعها قافلة أملج الصحية ثم ألقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك كلمة عن تطلعات الإدارة واهتمام ولاة الأمر بالشؤون الصحية والأهتمام بصحة المواطن تلاها كلمة من عضو لجنة أصدقاء المرضى سعادة المهندس لواء متقاعد عبدالعزيز بن محمود الجهني بكلمة عن أنشطة اللجنة وفعالياتها بعد ذلك كرم سعادة المحافظ ومدير الشؤون الصحية المدير التنفيذي للجنة أصدقاء المرضى ومدير المشروع الأستاذ حامد بن مساعد المستحي وكذلك المحاسب المالي للجنة الأستاذ ناجي ضيف الله سنوسي

من جانب أخر وبرعاية كريمة من سعادة المحافظ تم توقيع اتفاقية تعاون بين لجنة أصدقاء المرضى وكل من الكلية الجامعية في محافظة أملج و لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة

على صعيد مصاحب أقامت إدارة القافلة دورات تدريبية في الإسعافات الأولية والتطوع حقوق وواجبات وورش عمل في السلامة المنزلية وكيفية التعامل مع الرضيع والعناية بقدم السكري ومخاطر السكر وكيفية حقن الأنسولين