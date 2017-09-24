 خادم الحرمين الشريفين يأمر بإعداد نظام لمكافحة التحرش خلال ستين يوماً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يأمر بإعداد نظام لمكافحة التحرش خلال ستين يوماً

خادم الحرمين الشريفين يأمر بإعداد نظام لمكافحة التحرش خلال ستين يوماً
المناطق _ الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش.ووجه الملك سلمان وزير الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوماً وإكمال اللازم.وقال -حفظه الله- في أمره الموجه لوزير الداخلية: نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوماً وإكمال ما يلزم بموجبه.

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