 100 زائر يكتشفون إصابتهم بالسكري وضغط الدم لأول مرة في حملة توعوية لصحة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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100 زائر يكتشفون إصابتهم بالسكري وضغط الدم لأول مرة في حملة توعوية لصحة الشرقية

100 زائر يكتشفون إصابتهم بالسكري وضغط الدم لأول مرة في حملة توعوية لصحة الشرقية
المناطق _ سطام الفروان
اكتشف 100 زائر  في  3 فعاليات توعوية  في الدمام والخبر إصابتهم بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم لأول مرة من خلال الحملة التوعوية التي أقامتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الصحة العامة بالمديرية بالتزامن مع إقامة فعاليات اليوم الوطني خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين .
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق بن محمد الجلعود أن فرق الفحص المبكر  التي شاركت في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في الدمام والخبر  استقبلت 1600 زائر لفحصهم عن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم ، حيث أكتشف 100 زائر إصابتهم بالمرض لأول مرة وتم توجيههم لمراجعة المستشفيات للمتابعة الطبية وتلقي العلاج المناسب .
وبين الجلعود أن 9 فرق طبية موزعة على كلاً من مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية ” سايتك ” ومجمع العثيم مول التجاري ومجمع دارين مول التجاري  تواجدت في الفترة المسائية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين بهدف توعية المتسوقين بأهمية الفحص عن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم ، إضافة إلى التعريف بطرق الوقاية من الإصابة بتلك الأمراض المزمنة ومسببات الإصابة بها والحث على تناول الأغذية المثالية الصحية وممارسة الأنشطة الرياضية لتفادي الإصابة بتلك الأمراض.

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