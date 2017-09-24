 الجيش اليمني يحقق تقدما في جبهة ميدي ويفشل هجمات للإنقلابيين في الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يحقق تقدما في جبهة ميدي ويفشل هجمات للإنقلابيين في الجوف

الجيش اليمني يحقق تقدما في جبهة ميدي ويفشل هجمات للإنقلابيين في الجوف
المناطق _واس

أحرزت قوات الجيش اليمني، مسنودة بقوات التحالف العربي تقدما في جنوب وادي بن عبدالله شمال غرب مدينة حرض اليمنية ضد مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية .
وذكر مصدر عسكري يمني، أن التقدم المحقق جاء إثر معارك عنيفة دارت بين الجيش اليمني ومليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.. مشيراً إلى أن المعارك التي نشبت اليوم الخميس أسفرت عن مصرع وجرح أعداد كبيرة من عناصر المليشيا التي فرت أمام تقدم قوات الجيش اليمني.
من جهة ثانية، أفشل وحدات من الجيش اليمني، بمحافظة الجوف هجوماً مباغتاً شنته المليشيا الانقلابية مستهدفة به مواقع تفع سيطرة الجيش بمديرية خب والشعف شمال المحافظة.
وقال مصدر عسكري في تصريح نقله موقع /26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش اليمنية تمكنت من دحر مليشيا الإنقلاب وإجبارها على الفرار.

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