التحالف الدولي: استفتاء كردستان قلل من جهود القضاء على “داعش”

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أن استفتاء إقليم كردستان الذي أُجري يوم الإثنين الماضي قد يصرف نظر حكومة كردستان والسلطة المركزية بالعراق عن محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال المتحدث باسم التحالف رايان ديلون خلال تواجده بالعاصمة العراقية بغداد إن نتائج الاستفتاء أثرت بشكل عام على جهود القضاء على تنظيم “داعش” في العراق لافتاً إلى أن الانتباه لم يعد مُوجهاً إلى “داعش” كما كان الحال قبل ذلك

و كانت مفوضية الانتخابات في كردستان العراق قد أعلنت مؤخراً عن النتائج الأولية لاستفتاء الإقليم وتأييد الأكراد لعملية الانفصال بنسبة 92% مقابل 7% للرافضين.