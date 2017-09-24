 التحالف الدولي: استفتاء كردستان قلل من جهود القضاء على “داعش” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بحضور “260” شخصية اجتماعية وفنية ملاحظة الرياض تحتفي باليوم الوطني صبيا تشهد اكبر تظاهرة كرنفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٧ تأجيل 3 مباريات في الجولة السادسة من الدوري السعودي التحالف الدولي: استفتاء كردستان قلل من جهود القضاء على “داعش” الأراضي البيضاء‬⁩: غرامة 5% من قيمة الأرض على غير المسجلين الجيش اليمني يحقق تقدما في جبهة ميدي ويفشل هجمات للإنقلابيين في الجوف 100 زائر يكتشفون إصابتهم بالسكري وضغط الدم لأول مرة في حملة توعوية لصحة الشرقية فيديو لمراهق يهدد النساء بالعنف والنيابة العامة تأمر بالقبض عليه خادم الحرمين الشريفين يأمر بإعداد نظام لمكافحة التحرش خلال ستين يوماً بحضور مدير عام صحة تبوك.. محافظ أملج يدشن القافلة الصحية الأمم المتحدة تعرض المساعدة لحل الأزمة بين حكومتي العراق وإقليم كردستان أبل تعترف بمشكلة حقيقية في آيفون 8.. وتعد بحلها

التحالف الدولي: استفتاء كردستان قلل من جهود القضاء على “داعش”

التحالف الدولي: استفتاء كردستان قلل من جهود القضاء على “داعش”
المناطق _ بغداد

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أن استفتاء إقليم كردستان الذي أُجري يوم الإثنين الماضي قد يصرف نظر حكومة كردستان والسلطة المركزية بالعراق عن محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال المتحدث باسم التحالف رايان ديلون خلال تواجده بالعاصمة العراقية بغداد إن نتائج الاستفتاء أثرت بشكل عام على جهود القضاء على تنظيم “داعش” في العراق لافتاً إلى أن الانتباه لم يعد مُوجهاً إلى “داعش” كما كان الحال قبل ذلك

و كانت مفوضية الانتخابات في كردستان العراق قد أعلنت مؤخراً عن النتائج الأولية لاستفتاء الإقليم وتأييد الأكراد لعملية الانفصال بنسبة 92% مقابل 7% للرافضين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>