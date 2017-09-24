تأجيل 3 مباريات في الجولة السادسة من الدوري السعودي

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل 3 مباريات ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

واتخذ الاتحاد قراره ذلك سعيًا منه لإراحة لاعبي المنتخب الوطني الذين سيخوضون مباراتين وديتين أمام منتخبي جامايكا وغانا، يومي 7 و10 أكتوبر المقبل.

أما عن المباريات التي تم تأجيلها فهي مباراة الشباب والأهلي المقررة يوم الخميس (12 أكتوبر 2017)؛ حيث تجرى بعد التأجيل يوم السبت (14 أكتوبر 2017).

أما المباراة الثانية فهي مباراة الرائد والهلال التي كانت مقررة يوم الخميس12 أكتوبر أيضا؛ حيث تم تأجيلها إلى الإثنين (30 أكتوبر 2017)، في حين تم تأجيل مباراة النصر والتعاون المقررة يوم الجمعة 13 أكتوبر، لتجرى يوم الأحد 15 أكتوبر.

كما قرر الاتحاد السعودي تقديم مباراة الباطن والرائد ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم؛ لتقام يوم الخميس (26 أكتوبر 2017)، بعد أن كانت مقررة يوم الجمعة (27 أكتوبر 2017)، وذلك لتعارضها مع مباراة الرائد والهلال المؤجلة من الجولة السادسة.