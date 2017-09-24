صبيا تشهد اكبر تظاهرة كرنفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٧

نظمت لجنة التنمية السياحية بمحافظة صبيا مساء أمس الاربعاء كرنفالا وطنياً تحت شعار ” صبيا فرحة وطن ” وذلك بمشاركة المئات من الاهالي و ” 20 ” جهة حكومية وعدد من السيارات المعدلة والدراجات النارية وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 لهذا الوطن الغالي .

وشمل الكرنفال الذي شرفه سعادة محافظ صبيا علي بن موسى زعلة وحضرة قادة القطاعات الأمنية ومديري الإدارات الحكومية والمشائخ والاعيان على مسيرات متعددة للأطفال وطلاب مدارس صبيا المعهد الثانوي الصناعي الذين شكلوا عدد من المجموعات المختلفة في رسالة منهم لتجديد الولاء وتعزيز الإنتماء للوطن ولقادة هذا الوطن وذلك بإعتبارهم أمل المستقبل وسواعد العطاء لهذا الوطن المعطاء , إضافة الى مسيرة أهالي مدينة صبيا و مراكز قوز الجعافرة والعالية والكدمي وبعض الاندية التطوعية .

كما شهد كرنفال صبيا فرحة وطن بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 مسيرة للفرقة الموسيقية التابعة لقوات الطوارئ الخاصة إضافة الى استعراض عدد من سيارات الجهات الحكومية البالغ عددها ” 35 ” سيارة أمنية ومدنية , بالإضافة الى عدد ” 14 ” دراجة نارية و ” 7 ” سيارات رياضية ومعدلة , إذ قاموا بالاستعراض أمام منصة الحفل ثم جابو شوارع محافظة صبيا ابتهاجاً بيوم الوطن .

وقدم أهالي محافظة صبيا هدية تذكارية ترمز للشجاعة والبطولة لجنودنا البواسل المرابطين على حدود هذا الوطن للذود عن ترابه وردع كل من تسول له نفسة المساس بأرض ومقدسات هذا الوطن عبر الحد الجنوبي , حيث قدم سعادة محافظ صبيا الهدية الى قائد قطاع حرس الحدود في بيش العقيد مسعود بن علي القحطاني تقديراً لتضحيات المرابطين

الجدير بالذكر بإن لجنة التنمية السياحية بمحافظة صبيا نفذت العديد من البرامج والفعاليات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني , حيث تشهد المحافظة مساء هذا اليوم الخميس وبالساحة البلدية الحفل الفني الختامي لكافة برامج وفعاليات اليوم الوطني الـ 87 بمحافظة صبيا .