هاتف نوكيا 3310 يحصل على دعم 3G للمرة الأولى

أعادت شركة نوكيا إطلاق هاتفها القديم الجديد Nokia 3310 3G، إلا أن النسخة الجديدة من الهاتف حصلت ولأول مرة على دعم لتقنية اتصال بشبكات الجيل الثالث 3G، مما يعزيز من تغطية الشبكة ضمن الهاتف، وتنوي شركة HMD إضافة اثنين من الألوان الجديدة للهاتف وهي اللون الأزرق السماوي اللازورد واللون الفحمي، مع تحسين خيارات التخصيص بحيث يمكن للمستخدمين تحرير الشاشة الرئيسية والأيقونات.

وتنوي الشركة HMD المتخصصة في إنشاء وتسويق الأجهزة المحمولة ذات العلامة التجارية نوكيا إطلاق النسخة الجديدة الداعمة لاتصالات الجيل الثالث 3G في المملكة المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، وتأتي هذه الأنباء بعد مرور سبعة أشهر من إعلان النسخة الجديدة للهاتف الكلاسيكي القديم من خلال عملية تجميل وإضافة بعض المميزات التي تتناسب مع العصر الحديث مثل البلوتوث والشاشة الملونة وتقنية الاتصال 2.5G، والتي كانت تبدو كافية لهاتف لم يبنى لتحمل الاستعمال الثقيل أو استخدام الإنترنت.

وقد أثبت الهاتف امتلاكه لشعبية كبيرة في العديد من الأسواق، ويبدو أن كمية الطلب الكبيرة كانت وراء قرار الشركة إطلاق نسخة جديدة من هاتف نوكيا 3310 متضمنة دعماً لتقنية الاتصال 3G، وكشفت الشركة عن أن تكلفة الهاتف عالمياً سوف تكون في حدود 70 يورو أي حوالي 80 دولار امريكي، ويشاع أن Nokia 3310 الداعم لشبكات الجيل الثالث سوف يصل إلى الولايات المتحدة، حيث أن النسخة الداعمة لشبكات 2.5G لم تصل إلى الولايات المتحدة لأنها لا تعمل على الشبكات الامريكية.

وقال جوهو سارفيكاس مدير المنتج الرئيسي لشركة HMD Global “لقد كانت عملية إعادة إطلاق هاتف نوكيا 3310 ظاهرة عالمية وثقافية في عالم تهيمن عليه الهواتف الذكية، حيث شكل الجهاز مزيجاً بين الهاتف الجميل والحنين إلى الماضي البسيط الموجود في عقول المستهلكين، لقد كان معجبينا في جميع أنحاء العالم يطالبون بدعم هذا الهاتف الرائع لشبكات الجيل الثالث 3G، وقد استمعنا للمعجبين وأطلقنا اليوم نوكيا 3310 الداعم للجيل الثالث 3G”.

ويساعد دعم شبكات الجيل الثالث على وصول الهاتف الجديد إلى العديد من الأسواق الإضافية الأخرى التي أنهت العمل بشبكات 2.5G، وتعد الشركة بأن النسخة الجديدة الداعمة لشبكات الجيل الثالث سوف توفر ما يصل إلى 6.5 ساعة من وقت الكلام مقارنة مع أكثر من 22 ساعة عبر نسخة 2.5G، مع مواصلة امتلاكه لعمر بطارية يصل إلى 27 يوماً من وضعية الاستعداد.

تجدر الإشارة إلى قيام شركة نوكيا بإطلاق النسخة الأصلية من الهاتف قبل 17 عاماً، وتحديداً في عام 2000، وقد عرف عن الهاتف الأصلي امتلاكه لعمر بطارية طويل يصل إلى أسابيع، وتمتعه بالمتانة المطلوبة، مما ساعد على بيع أكثر من 100 مليون نسخة منه.