 محافظ صبيا يدشن المعرض الفني والمرسم الحر بمناسبة اليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظ صبيا يدشن المعرض الفني والمرسم الحر بمناسبة اليوم الوطني

محافظ صبيا يدشن المعرض الفني والمرسم الحر بمناسبة اليوم الوطني
المناطق _ أمل بهكلي
أنطلقت مساء امس في محافظة صبيا أولى فعاليات الإحتفال بالذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني المجيد للمملكة العربية السعودية والتي تنظمها لجنة التنمية السياحية  .
حيث أفتتح المحافظ الأستاذ علي بن موسى زعلة بمقر مركز السروات مول معرض الفنون التشكيلية والمرسم الحر المصاحب وتجول في أجنحة المعرض وأطلع على نماذج من إبداعات المشاركين والمشاركات من فناني وفنانات منطقة جازان والتي تعكس مشاعر الإنتماء لتراب هذا الوطن والولاء لقيادته الرشيدة ، مثمنا تفاعل الجميع مع هذه المناسبة الوطنية الغالية  .
كما زار المحافظ ركن القطاع الصحي الغربي والذي يقدم خدمات تحليل السكر وقياس الضغط ونشر التوعية والتثقيف بين مرتادي المركز التجاري  .

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