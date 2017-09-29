قطر تواصل انتهاكاتها ..سحب جنسية شيخ”شمل الهواجر” يُشعل “تويتر”..ونشطاء: تنظيم الحمدين يلعب بالنار‎

استمرارًا لسلسة الانتهاكات ضد القبائل العربية في دويلة قطر، يواصل تنظيم الحمدين التنكيل بالمعارضين، حيث تم سحب جنسية شيخ شمل الهواجر، شافي ناصر حمود، ومجموعة من عائلته، اليوم، في أعقاب سحب الجنسية من شيخ قبيلة “آل مرة” و54 فردًا من القبيلة، في الأسابيع الماضية.

وتداولت عدد من صفحات المعارضة القطرية، من بينهم “قطريليكس”- منصة مختصة في فضح انتهاكات قطر- نبأ سحب جنسية شيخ شمل الهواجر، بالإضافة لمصادرة جميع أملاكه؛ بسبب رفض القبيلة للإساءة إلى المملكة السعودية، والإمارات والبحرين.

وأثار النبأ جدلًا وغضبًا بين النشطاء عبر منصة “تويتر”، حيث استنكر عددًا من بينهم أفعال الحكومة القطرية، وتنكيلها بالمعارضين.

وترصد”الفجر” أهم التغريدات عبر هاشتاج “شافي ناصر حمود الهاجري”.

تنظيم الحمدين يلعب بالنار

وعلق الدكتور علي النعيمي، رئيس تحرير بواية “العين” الإخبارية، على سحب جنسية أفراد قبيلة”شمل الهواجر”، قائلًا: “تنظيم الحمدين يلعب بالنار بسحب جنسيات شيوخ القبائل التى ترفض الاساءة للسعودية و الامارات و البحرين .. آل مرة و الهواجر حزام ظهر لمن يعقل”.

القطريين الأحرار

وغرد أبو ريان: “لازلت أراهن ع القطريين الأحرار، وستكون السعودية خير سند لهم بدلا من خلاياعزمي”.

نظام الحمدين يضيع قطر

وكتب عبد الله النوح: “الله يخلف على أهل قطر الأصليين يهجرون تدريجيا نظام الحمدين ضيع قطر ومزّق اللحمه الاجتماعيه يأهل قطر اطردو قذافي قطر”.

ما بقى في قطر “المرتزقة”

وأضاف: “سحب جنسية شيخ شمل الهواجر بعد فترة بسيطة ما يبقى في قطر إلا المرتزقة ومهرجين الجزيرة والفرس والأتراك قطر ضاعت”.

لن تنفعكم الاعتقالات

ونشر عبد الله السواط: “رجال وخلفهم رجال يا تميم المزهرية، و يا تنظيم الحمدين، و لن تنفعك أعتقالات قطر”.

قطر جنت على نفسها

قالت سارة الشعلان: “تميم انطبق عليه المثل، جنت على نفسها براقش”.

الجدير بالذكر أن قبيلة “آل مرة”، و”الهواجر”، و”الدوسري”، و”الكواري”، هم من أكثر القبائل عددًا في دويلة قطر، وحتى الآن تم سحب جنسية شيخي قبيلة “آل مرة”، و”الهواجر”؛ لمعارضتهم للنظام القطري.