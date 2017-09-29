 شرطة منطقة حائل بالتعاون مع فرع وزارة العمل تستمر بضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شرطة منطقة حائل بالتعاون مع فرع وزارة العمل تستمر بضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

شرطة منطقة حائل بالتعاون مع فرع وزارة العمل تستمر بضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
المناطق _ حائل

استمراراً للجهود التي تبذلها شرطة منطقة حائل وأفرع الأمن العام وجميع الأجهزة الأمنية بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل من خلال تنفيذ حملات أمنية شاملة على كافة أحياء مدينة حائل والمحافظات والقرى والهجر التابعة لها لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل , فقد أسفرت هذه الحملة عن القبض على عدد (20621) مخالفا ومتخلفاً في الفترة من 1 – 1 – 1438هـ , وحتى 29 – 12 – 1438هـ , وتم إحالة المقبوض عليهم لجهة الاختصاص تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية بحقهم , ولاتزال الحملة مستمرة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل.

 

ذكر ذلك لـ(صحيفة المناطق ) الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري.

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