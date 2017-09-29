استشهاد “علي القحطاني” بعد أيام من إلقائه قصيدة وطنية يدعو فيها لبذل الدماء من أجل الوطن

استشهد أمس (الخميس)، الرقيب أول علي سويد القحطاني إثر مواجهات بالحد الجنوبي في منطقة نجران مع مجموعات حوثية، فيما سيتم تشييع جثمان الشهيد اليوم بمسقط رأسه في تهامة قحطان.واستشهد بعد أيام من إلقائه قصيدة وطنية يدعو فيها لبذل الدماء من أجل الوطن