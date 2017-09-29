 استشهاد “علي القحطاني” بعد أيام من إلقائه قصيدة وطنية يدعو فيها لبذل الدماء من أجل الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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استشهاد “علي القحطاني” بعد أيام من إلقائه قصيدة وطنية يدعو فيها لبذل الدماء من أجل الوطن

استشهاد “علي القحطاني” بعد أيام من إلقائه قصيدة وطنية يدعو فيها لبذل الدماء من أجل الوطن
المناطق _ نجران

استشهد أمس (الخميس)، الرقيب أول علي سويد القحطاني إثر مواجهات بالحد الجنوبي في منطقة نجران مع مجموعات حوثية، فيما سيتم تشييع جثمان الشهيد اليوم بمسقط رأسه في تهامة قحطان.واستشهد  بعد أيام من إلقائه قصيدة وطنية يدعو فيها لبذل الدماء من أجل الوطن

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