مدرب الهلال: طوينا صفحة آسيا.. وسأمنح البدلاء الفرصة

أكد مدرب الهلال رامون ديازأن مباراة القادسية يوم السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين تعتبر مهمة جدا للمحافظة على صدارة الدوري.

وقال قائد الدفة للنادي العاصمي: “طوينا صفحة البطولة الآسيوية، وسنسعى لتحقيق الفوز في لقاء القادسية”،

وأضاف: “سعداء بالنتيجة والأداء أمام بيرسبوليس، وسنريح بعض اللاعبين، كما سنتيح الفرصة للاعبين آخرين للمشاركة في لقاء القادسية”.

من جهته أكد محمد كنو جاهزية جميع اللاعبين لتحقيق الانتصار: “كل المباريات مهمة ونحن مجموعة واحدة، وكل من سيشارك سيجتهد ليساعد بقية زملائه”.