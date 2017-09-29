 مدرب الهلال: طوينا صفحة آسيا.. وسأمنح البدلاء الفرصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدرب الهلال: طوينا صفحة آسيا.. وسأمنح البدلاء الفرصة

مدرب الهلال: طوينا صفحة آسيا.. وسأمنح البدلاء الفرصة
المناطق - الرياض

أكد مدرب الهلال رامون ديازأن مباراة القادسية يوم السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين تعتبر مهمة جدا للمحافظة على صدارة الدوري.

وقال قائد الدفة للنادي العاصمي: “طوينا صفحة البطولة الآسيوية، وسنسعى لتحقيق الفوز في لقاء القادسية”،

وأضاف: “سعداء بالنتيجة والأداء أمام بيرسبوليس، وسنريح بعض اللاعبين، كما سنتيح الفرصة للاعبين آخرين للمشاركة في لقاء القادسية”.

من جهته أكد محمد كنو جاهزية جميع اللاعبين لتحقيق الانتصار: “كل المباريات مهمة ونحن مجموعة واحدة، وكل من سيشارك سيجتهد ليساعد بقية زملائه”.

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