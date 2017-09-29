مدير صحة تبوك يتفقد المراكز العلاجية بأملج ويفتتح مركز صحي المقرح

تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك ، الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي المراكز الصحيه بمحافظة املج وتفقد سير العمل ودراسة احتياجات المراكز من قوى عامله وتجهيزات وافتتح محافظ أملج زياد البازعي والدكتور ” الغامدي ” مركز صحي المقرح كما وجهة بتجهيز ثلاثه مراكز جديده لتقديم الرعايه الصحيه للمواطنين وحث المسؤلين بالمحافظه بتقديم افضل الخدمات للمواطنيين ، كذلك للاستماع إلى مطالبهم ، وتلمس احتياجاتهم وتأمين ما يلزمهم، حيث تأتي تلك الزيارة تنفيذًا لتوجيهات ولاة اﻷمر -حفظهم الله- بالتواصل مع المواطنين بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار “الدكتور الغامدي” إلى حرص الشؤون الصحية على خدمة الوطن والمواطنين، للاستفادة مما سخرته الدولة -حفظها الله- من خدمات، واعدًا الجميع بالعمل على تلبية جميع احتياجاتهم ومطالبهم الصحية بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهود ودعم حكومتنا الرشيدة، وبتوجيهات من أمير منطقة تبوك، اﻷمير فهد بن سلطان حفظة الله، ووزير الصحة توفيق الربيعة وبمتابعة من محافظ املج، زياد بن عبدالمحسن البازعي، بتوفر الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين والمقيمين .