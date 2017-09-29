 لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك تنهي أسبوعها الأول من إعداد مترجم لغة إشارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك تنهي أسبوعها الأول من إعداد مترجم لغة إشارة

لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك تنهي أسبوعها الأول من إعداد مترجم لغة إشارة
المناطق - تبوك
انهت لجنة المسؤلية الاجتماعية بتبوك الأسبوع الأول من المستوى الثاني من برنامجها التدريبي ( إعداد مترجم لغة اشارة ) والذي يستمر لمدة شهر لعشرين متدربة وذلك بغية حصولهن على شهادة معتمدة لترجمة لغة الاشارة حيث تنوعت فئاتهن مابين الناطقات والصم.
وذلك بعد أن تم إنهاء المستوى الاول الذي تم خلاله تعريف المتدربات على كيفية التعامل مع الصم و اساسيات لغة الاشارة من الحروف الهجائية والالوان والمدن و الدول واسماء الحيوانات ومكونات الحاسب واسماء الجامعات وغيرها من المجالات .
وفي هذا المستوى يتم مراجعة المستوى الاول وتهيئة المتدربات للتطبيق العملي لممارسات لغة الإشارة مع مدربة الدورة الصماء الأستاذة/ أمل العنزي بإشراف الاستاذة /لطيفة بنت عبدالله الفهيد رئيسة قسم الترجمة بالجمعية السعودية للإعاقة السمعية.

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